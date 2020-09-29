В правительстве Тульской области обсудили ситуацию с COVID-19 в регионе

Сегодня губернатор Алексей Дюмин провел оперативное совещание с членами правительства и заседание регионального штаба по коронавирусу.

Глава региона отметил, что ситуация с коронавирусом меняется и по всей стране наблюдается подъем заболеваемости. Обстановка в регионе стабильна и находится под контролем. Нет резкого увеличения числа заболевших, показатели ОРВИ и гриппа не превышают прошлогодние.

Губернатор попросил правоохранительные органы усилить контроль за исполнением мер безопасности на предприятиях, в офисах, магазинах, образовательных учреждениях и других общественных местах. Организации, в которых будут выявлены нарушения, могут привлечь к ответственности, вплоть до временного закрытия.

«В настоящее время в регионе большая часть ограничений снята, и именно поэтому очень важно неукоснительно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах. Подумайте о себе, своих близких, коллегах и медиках. От выполнения требований зависит жизнь и здоровье каждого. Жизнь наших граждан важнее всего», — обратился глава региона к жителям.

Кроме того, губернатор рекомендовал работодателям перевести сотрудников на «удаленку». Все процессы необходимо отладить в течение трех дней. Министерству труда и социальной защиты было поручено усилить работу с одинокими пенсионерами и гражданами из особой группы риска.

За минувшую неделю в регионе был зафиксирован 221 случай заболевания «ковидом», об этом доложил руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев. Темп прироста заболеваемости составляет 1,5%, суточный – не более 0,30%. Зафиксирован 241 случай заболевания внебольничной пневмонией, что почти на 13% больше, чем на предыдущей неделе.

На прошедшей неделе зарегистрировано 6250 случаев ОРВИ. Это ниже рассчитанного для региона порога в данный период времени на 30%, но выше на 1,5%, чем на предыдущей неделе.

Также продолжается тестирование на «ковид». Число тестированных превышает 110 на 100 тысяч жителей. Обследовано почти 260 тысяч человек. На минувшей неделе случаи заболевания не зарегистрировали в восьми районах, в четырех из них – более двух-трех недель.

На прошлой неделе зарегистрировано два случая заболевания у вернувшихся их других стран. Всего COVID-19 заболели 16 туристов. Всего из других стран вернулись 5410 человек. Из них 3925 обследованы на коронавирус. У 12 жителей области, прибывших из Турции, результат положительный.

На этой неделе увеличилось число госпитализаций, сообщил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк. Сейчас на лечении в инфекционных госпиталях находятся 553 человека, 16 из них на ИВЛ. В регионе достаточно лекарств и средств индивидуальной защиты. Также продолжается вакцинация, уже привито более 266 тысяч человек.

Кроме того, министр доложил о первой пробной партии вакцины от коронавируса. В Тульскую область поступило 42 дозы вакцины, до конца года поступит 1269. Привиты 22 медработника-добровольца.

Также в школах перед началом занятий проводят фильтры, детям и сотрудникам измеряют температуру, доложила замминистра образования Тульской области Елена Пчелина.