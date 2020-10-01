В Тульской области закрыли магазин за нарушение «коронавирусных» правил

В Донском Управление Роспотребнадзора закрыло магазин за «коронавирусные» нарушения.

Но торговой точке не организован «входной фильтр» с проведением контроля температуры сотрудников, персонал не обеспечен запасом одноразовых масок, отсутствуют дезинфицирующие средства для проведения уборки помещений, дезинфецирующие средства обработки рук.

Также магазин не обеспечен горячим водоснабжением, нет здесь моечных ванн для обработки торгового инвентаря.

По итогам проверки составлен протокол о закрытии магазина на 30 суток, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Тульской области.