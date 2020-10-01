В Зареченском районе Тулы благоустроили еще один двор

Сегодня в Зареченском районе прошла приемка работ по благоустройству двора по ул. Октябрьской, 50 / ул. М. Горького, 3, ул. Демидовской, 115. На объекте выполнили ремонт дворовых проездов, сделали парковочный карман, расширили проезжую часть, провели работы по удалению и кронированию деревьев, а также по устройству наружного освещения.

Напомним, что в Туле в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуется муниципальная программа «Формирование современной городской среды».

Всего с 2017 года в городе было благоустроено более 250 дворов. В этом году в порядок будут приведены еще 60.