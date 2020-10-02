В Москве ухудшается ситуация с коронавирусом: работодателей обязали перевести 30% сотрудников на удаленку



Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что работодатели столицы обязаны перевести на удаленку 30% сотрудников.



— Несколько дней назад мы попросили работодателей перевести на удаленную работу всех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не является абсолютно необходимым. Была надежда, что это позволит ощутимо снизить интенсивность поездок на метро и в наземном транспорте. Ряд предприятий, действительно, последовал нашему призыву. Но, к сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти — более 2000 человек ежедневно, — заявил мэр.