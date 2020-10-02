Прокладку электрокабеля под Рогожинским парком проконтролирует группа общественного контроля

Сегодня стало известно, что в Туле создана группа общественного контроля за проведением работ по прокладке кабельной линии 10 кВ под линией электропередач, расположенной в Рогожинском парке, для электроснабжения ЖК «Современник».

В состав группы вошли 14 человек — представители администрации города Тулы, регионального министерства природных ресурсов и экологии, ГУ «Тульские парки», Общественной палаты Тульской области, а также ряда экологических и общественных организаций.

Члены группы одобрили начало проведения работ в Рогожинском парке при условии соблюдения всех гарантийных обязательств со стороны энергетиков о сохранении целостности почвенного покрова парковой территории.

Кабельная линия пройдет под землей на глубине 4-6 метров, в охранной зоне существующих воздушных высоковольтных линий электропередачи. Речь идет о 375-метровом участке. Прокол почвы будет сделан методом горизонтально-направленного бурения. Технологический канал диаметром 25 сантиметров пробурят от гаражного кооператива до подстанции «Перекоп».

— Мы познакомились с проектом, который представили энергетики. Нам были даны исчерпывающие пояснения. Технология горизонтально-направленного бурения давно отработана и со временем только совершенствуется, поэтому вопросов по проколу у меня не осталось, — сказал член общественного совета при министерстве природных ресурсов Тульской области и экологии, директор центра экспертизы, аттестации и сертификации ТулГУ Геннадий Павпертов.

Всего было рассмотрено четыре альтернативных пути прокладки кабеля, однако их отвергли из-за невозможности реализации: для крупногабаритной техники там нет места. Кроме того, кабель запрещено прокладывать под зданиями. Ввиду этих причин и была согласована прокладка в зоне отчуждения ЛЭП. Достичь компромисса по вопросу удалось благодаря тщательной проработке всех деталей.

— Самое главное, что этот технологический прокол пройдет на глубине 4-5 метров, а значит не затронет почвенный слой и не нанесет урона экосистеме. Еще один важный момент – энергетики предоставили гарантийное письмо, что в этом месте не будут проводиться земляные работы для ремонта кабельной линии. И третье, эта самая линия пройдет в охранной зоне высоковольтной линии электропередачи 110 кВ – там нет ни зеленых насаждений, ни элементов благоустройства, да и люди туда отдыхать не ходят, — отметил председатель комиссии по экологии и защите окружающей среды Общественной палаты Тульской области Вадим Баранов.