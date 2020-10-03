На трассе в Тульской области временно ограничат движение транспорта. Схемы объезда

4 октября в Дубенском районе пройдет финальный старт сезона серии шоссейных велогонок Gran Fondo Russia. В Тульской области Gran Fondo проходит впервые.

Маршрут проложен по трассе Тула-Белев и закольцован. Участникам будут предложены три дистанции: 1 круг — 35 км, 2 круга — 70 км или 3 круга — 105 км. Старт и финиш гонки пройдут в селе Воскресенское.

В связи с проведением мероприятия с 09:00 до 15:00 будет запрещено движение всех видов транспортных средств по следующим автодорогам:

— Тула – Белев (с км 37по км 50)

— Тула – Белев — а/п к н.п. Дубна (с км 0 по км 13)

— Дубна – Скоморошки — Тула – Белев (с км 1по км 13)

Для проезда в Тулу из Суворовского, Дубенского, Белевского, Одоевского, Арсеньевского районов необходимо пользоваться автодорогами:

— Щекино-Одоев-Арсеньево

— Тула-Белев-Никольское-Крапивна

— Дубна-Ново-Павшино-Калуга-Тула-Михайлов-Рязань

По автодороге Дубна-Ново-Павшино-Калуга-Тула-Михайлов-Рязань можно выехать на автодорогу федерального значения Р-132 «Золотое Кольцо», а для проезда в Тулу из Суворовского, Белевского, Одоевского, Арсеньевского районов можно воспользоваться автодорогой Щекино-Одоев-Арсеньево с выездом на автодорогу федерального значения М-2 Крым, либо в н.п. Крапивна, повернув налево, выехать на автодорогу «Тула-Белев», минуя участок, движение на котором будет ограничено.

Чтобы проехать из населенных пунктов, находящихся в составе автомобильной дороги Тула-Белев, от примыкания к н.п. Шатово, необходимо двигаться по направлению к н.п. Одоев, где есть примыкание к автодороге Щекино-Одоев-Арсеньево.

По пути движения транспортных средств установлены информационные панно, предупреждающие о закрытии движения, сообщает пресс-служба правительство Тульской области.

Изменена также схема движения общественного транспорта: