Около 430 жителей Узловой заплатят штраф за нарушение «коронавирусных» ограничений

Около 430 жителей Узловой заплатят штраф за нарушение «коронавирусных» ограничений

За полгода Узловским городским судом рассмотрено 428 дел об административных правонарушениях, связанных с невыполнением правил поведения и противоэпидемических мероприятий в период пандемии коронавируса.

Судебные заседания проходили с апреля по сентябрь 2020 года.

428 жителей Узловой признаны виновными в административных правонарушениях. 

Общий размер назначенных административных штрафов в отношении 423 лиц составил 1 398 200 рублей.

5 юридическим лицам назначено административное наказание в виде приостановления деятельности, сообщает пресс-служба Судебного департамента Тульской области.

Источник

Новости

© Tulactive.ru | Тула Активная, 2015-20. При цитировании материалов гиперссылка на сайт обязательна. Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Обратная связь: 71@tulactive.ru, tulactive@yandex.ru