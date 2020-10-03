Около 430 жителей Узловой заплатят штраф за нарушение «коронавирусных» ограничений

За полгода Узловским городским судом рассмотрено 428 дел об административных правонарушениях, связанных с невыполнением правил поведения и противоэпидемических мероприятий в период пандемии коронавируса.

Судебные заседания проходили с апреля по сентябрь 2020 года.

428 жителей Узловой признаны виновными в административных правонарушениях.

Общий размер назначенных административных штрафов в отношении 423 лиц составил 1 398 200 рублей.

5 юридическим лицам назначено административное наказание в виде приостановления деятельности, сообщает пресс-служба Судебного департамента Тульской области.