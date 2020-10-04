Коммунальная авария в Туле: опубликованы адреса раздачи воды

Из-за аварии на Масловско-Песоченском водоводе в районе деревни Алексеевка в части Тулы наблюдаются проблемы с водоснабжением. Проблемы с водой испытывают жители Центрального, Советского, Привокзального районов Тулы,поселков Скуратово, Косая Гора, Менделеевский, деревни Берники.

В связи с аварией в городе организована раздача воды.

Техническая вода (с 8.00 до 21.00):

— пр. Ленина, д. 74-76

— ул. Болдина, д. 104 («Славянский бульвар»)

— Ул. Макаренко 9-Б (магазин «Пятерочка»)

— п. Косая Гора, ул. Гагарина, 2 (площадь ДК Косогорец)

Питьевая вода (с 16.00 до 20.00)

— пос. 2 Западный, ул. Новоселов, д. 4 к.3 (из машины «Ключ здоровья» с 15.00)

— ул. Каминского, д. 14;

— проспект Ленина д. 131, д. 143;

— ул. Михеева, д. 8;

— ул. Руднева д.72, д. 53;

— ул. Перекопская д. 7, д. 26;

— ул. Циолковского, д. 5;

— ул. Вересаева, д. 7;

— проспект Ленина, д. 74-а;

— ул. Смидович, д. 2;

— ул. Сойфера, д. 19;

— Ф. Энгельса, д. 114;

— 18-й проезд, д. 85;

— ул. Генерала Маргелова, д. 1;

— ул. Дм. Ульянова, д. 20-а;

— ул. Жукова, д.14;

— ул. Макаренко, д. 15;

— ул. Седова, д. 2;

— ул. Серебровская д. 22, д.16.