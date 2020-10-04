В «Список памяти» скончавшихся от COVID-19 включены 14 медработников из Тульской области

По состоянию на 4 октября, имена 14 медицинских работников из Тульской области значатся в «Списке памяти» скончавшихся от коронавируса.

За последнее время в список попали еще два медика. Это санитарка Ирина Наумова и фельдшер Любовь Логвинова.

— Наумова Ирина Алексеевна, 60 лет, санитарка, Тульская областная клиническая психиатрическая больница №1 им. Н.П. Каменева, Тула

— Логвинова Любовь Васильевна, 69 лет, фельдшер, Тёпло-Огарёвская ЦРБ, п. Тёплое, Тульская область

— Елагина Валентина Ивановна, 64 года, медицинский статистик, Ефремовская районная больница им. А. И. Козлова, г. Ефремов, Тульская область

— Донушкин Алексей Вячеславович, 58 лет, терапевт, Ефремовская районная больница им. А. И. Козлова, г. Ефремов, Тульская область

— Зыбин Анатолий Анатольевич, 65 лет, водитель скорой помощи, Богородицкая ЦРБ, г. Богородицк, Тульская область

— Петровский Игорь Васильевич, заведующий подстанцией СМП, г. Киреевск, Тульская область

— Полиенко Игорь Леонидович, 55 лет, хирург, Киреевская ЦРБ, г. Киреевск, Тульская область

— Чепель Ирина Робертовна, 58 лет, санитарка, Тульская Областная Клиническая больница, Тула

— Кузин Андрей Евгеньевич, 59 лет, врач-терапевт, больница РЖД, Тула

— Покровская Татьяна Борисовна, 62 года, санитарка, Городская больница №9, Тула

— Симма Анатолий Исаакович, 70 лет, врач-анестезиолог, Больница им. Ваныкина, Тула

— Авдовенко Анатолий Леонидович, 60 лет, зав. отделением гнойной хирургии, Новомосковская городская клиническая больница

— Головина Галина Валерьевна, 44 года, медсестра, Городская больница №11, Тула

— Филипских Ольга Васильевна, 58 лет, медсестра отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, Новомосковская городская клиническая больница.

«Список памяти», отметим, ведут сами медработники. В списке более 700 фамилий.