Массовая вакцинация от COVID-19 в Тульской области начнется в конце октября — начале ноября

Массовая вакцинация от COVID-19 в Тульской области начнется в конце октября - начале ноября

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России начнется в конце октября — начале ноября, об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Министр отметил, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем, а также что в больницах достаточно коек и персонала для оказания помощи всем нуждающимся. 

«Верим, что ввод вакцины в гражданский оборот начнется в последних числах октября, либо в первых числах ноября», — заявил Михаил Мурашко. 

Напомним, что 24 сентября Тульская область получила первую партию вакцины «Спутник V». Это — «пилотная» поставка, и на ней отрабатывают логистику доставки лекарства в регионы, его распределение и вакцинацию. В регионе отечественный препарат уже испытали на себе 22 медика-добровольца. Следующие на очереди вакцинации — врачи, дети, граждане старше 65 лет и люди, имеющие хронические заболевания. Всего до конца года в регион поступит более тысячи доз вакцины от коронавируса. 

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