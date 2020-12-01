Заболеваемость коронавирусом в Тульской области выросла на 12,5%

Сегодня в правительстве Тульской области состоялось заседание регионального штаба по коронавирусу.

В регионе отмечается рост количества новых случаев COVID-19, при этом число ежедневных госпитализаций стабилизируется.

За минувшую неделю в области зарегистрировали 9 695 случаев ОРВИ, что на 22% выше эпидпорога и на 21% выше заболеваемости прошлой недели. Помимо этого, было зарегистрировано 835 случаев внебольничной пневмонии.

Также наблюдается рост заболеваемости коронавирусом на 12,5%. В Туле зарегистрировано 40% заболевших.

В двух детских садах региона из-за эпидемиологической ситуации полностью приостановлен воспитательный процесс. Частично на дистанционное обучение перевели 19 детсадов (22 группы, 460 человек), что составляет 3,2% от общего числа групп в регионе. Также на «дистанционку» ушли четыре школы (2515 учеников). Помимо этого, дистанционно образовательный процесс проходит в 154-х классах (3599 учеников) в 58 школах, что составляет 1,6% от общего числа классов в области. В 24 группах (431 студент) колледжей и техникумов региона – 2,5% от общего количества – обучение проходит в дистанционном формате.

В регионе, по словам министра образование Тульской области, растет количество классов и групп, переведенных на «дистанционку», однако число детей и педагогов, которые находятся на больничном, почти на таком же уровне как после каникул.

В образовательных учреждениях региона проводят мониторинг соблюдения санитарных мер. В школах, детсадах и институтах проверяют наличие обеззараживателей воздуха, антисептиков, средств индивидуальной защиты, а также следят за проведением термометрии и разведением потоков школьников при входе.

«Школам необходимо установить тесное взаимодействие с родителями. Пока нам не хотелось бы этого делать, но, если заболеваемость будет расти, нужно быть готовыми ввести дистанционное обучение во всех учреждениях образования. Мы должны работать на упреждение», — подчеркнул Алексей Дюмин.

За минувшую неделю мониторинг прошел в 204 школах региона, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.