Заболеваемость коронавирусом в Тульской области выросла на 12,5%

Заболеваемость коронавирусом в Тульской области выросла на 12,5%

Сегодня в правительстве Тульской области состоялось заседание регионального штаба по коронавирусу.

В регионе отмечается рост количества новых случаев COVID-19, при этом число ежедневных госпитализаций стабилизируется.

За минувшую неделю в области зарегистрировали 9 695 случаев ОРВИ, что на 22% выше эпидпорога и на 21% выше заболеваемости прошлой недели. Помимо этого, было зарегистрировано 835 случаев внебольничной пневмонии. 

Также наблюдается рост заболеваемости коронавирусом на 12,5%. В Туле зарегистрировано 40% заболевших.

В двух детских садах региона из-за эпидемиологической ситуации полностью приостановлен воспитательный процесс. Частично на дистанционное обучение перевели 19 детсадов (22 группы, 460 человек), что составляет 3,2% от общего числа групп в регионе.  Также на «дистанционку» ушли четыре школы (2515 учеников). Помимо этого, дистанционно образовательный процесс проходит в 154-х классах (3599 учеников) в 58 школах, что составляет 1,6% от общего числа классов в области. В 24 группах (431 студент) колледжей и техникумов региона – 2,5% от общего количества – обучение проходит в дистанционном формате.

В регионе, по словам министра образование Тульской области, растет количество классов и групп, переведенных на «дистанционку», однако число детей и педагогов, которые находятся на больничном, почти на таком же уровне как после каникул.

В образовательных учреждениях региона проводят мониторинг соблюдения санитарных мер. В школах, детсадах и институтах проверяют наличие обеззараживателей воздуха, антисептиков, средств индивидуальной защиты, а также следят за проведением термометрии и разведением потоков школьников при входе.

«Школам необходимо установить тесное взаимодействие с родителями. Пока нам не хотелось бы этого делать, но, если заболеваемость будет расти, нужно быть готовыми ввести дистанционное обучение во всех учреждениях образования. Мы должны работать на упреждение», — подчеркнул Алексей Дюмин.

За минувшую неделю мониторинг прошел в 204 школах региона, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Источник

Новости

4 декабря в Туле на Жуковского ограничат движение транспорта и отключат электричество

4 декабря в Туле на Жуковского ограничат движение транспорта и отключат электричество

Тульская область стремится к очередному антирекорду по коронавирусу

Одевайтесь теплее: 4 декабря в Туле облачно, без осадков

К 2024 году более 71 тыс. жителей Тульской области будут обеспечены чистой питьевой водой

Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса уже на следующей неделе

Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса уже на следующей неделе

Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса уже на следующей неделе

Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса уже на следующей неделе

В центре Тулы вводятся ограничения стоянки и парковки транспортных средств

© Tulactive.ru | Тула Активная, 2015-20. При цитировании материалов гиперссылка на сайт обязательна. Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Обратная связь: 71@tulactive.ru, tulactive@yandex.ru