В правительстве Тульской области озвучили алгоритм лечения коронавируса

1 декабря в правительстве Тульской области прошел брифинг по организации работы системы здравоохранения.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев сообщил, что в регионе сохраняется прирост новых случаев заболевания коронавирусом. Ежедневно регистрируется около 160 положительных результатов.

Кроме того, третью неделю наблюдается превышение эпидпорога по ОРВИ. Продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцина поступила в регион в полном объеме.

По словам заместителя председателя правительства Тульской области Дмитрия Маркова, медицинскую помощь больным коронавирусом оказывают 18 медучреждений региона.

С сегодняшнего дня начал прием пациентов инфекционный госпиталь на базе Тульской областной клинической больницы на 129 коек.

Таким образом, всего в регионе развернуто 1918 коек. В ближайшие дни будет закончено оснащение госпиталя в манеже Центрального стадиона на 208 коек.

Также в ходе брифинга был озвучен алгоритм лечения коронавируса.

Что делать, если появились первые признаки инфекции

При появлении слабых симптомов и не высокой температуры, можно прийти к врачу самостоятельно. При необходимости, по решению врача, пациенту сделают экспресс-тест на коронавирус, результат будет готов в течение 5-15 минут. Если температура высокая, и самочувствие не позволяет выйти из дома, нужно вызвать врача на дом.

Закуплено 25 тысяч экспресс-тестов, 19 тысяч из них уже распределены по медучреждениям.

Как связаться с поликлиникой. Горячая линия минздрава — номер 8-800-4444-003

На сайте каждого медучреждения есть телефон для записи к врачу или вызова врача на дом. Также пациенту могут предложить телемедицинскую консультацию — общение с врачом по видеосвязи. На сегодня телемедицинские консультации проводят 30 взрослых поликлиник.

С 16 ноября на сайтах больниц размещен баннер «Я не дозвонился», нажав на который, житель оставляет номер своего телефона и причину обращения.

Также можно обратиться на горячую линию минздрава. С этой недели горячая линия минздрава (8-800-4444-003) работает в ежедневном режиме с 8:00 до 20:00, без выходных.

Порядок лечения на дому и госпитализации

В случае обнаружения у пациента коронавируса врач должен обеспечить его лекарствами. Существует семь схем лечения коронавируса на дому, в которых комбинируются 16 препаратов — в зависимости от тяжести заболевания.

У каждого медработника, который осматривает пациента на дому, есть чек-лист с тремя параметрами (сатурация, температура, частота дыхательных движений). На их основе врач принимает решение о госпитализации.

Все больные коронавирусом из группы риска госпитализируются вне зависимости от состояния.

Как оформить больничный

После подтверждения инфекции заболевшему автоматически открывается больничный лист на 2 недели. Если человек выздоровел, и ПЦР-тест, который взяли на 10-й день, показал отрицательный результат, больничный закроют. Вся информация доступна в личном кабинете пациента на сайте Доктор71.

Если у людей, контактировавших с заболевшим, нет симптомов ОРВИ, их обследование не проводится.

Новые правила выписки

Через 10 дней после подтверждения у пациента коронавируса к нему приезжает фельдшер для проведения повторного теста. Через две недели от даты, когда результат теста на коронавирус зарегистрирован в базе, поликлиника планирует повторный выезд для забора ПЦР-теста. Если результат отрицательный и жалоб нет, то человека выписывают. Сдавать второй тест и ждать результата теперь не нужно.

В случае, если тест отрицательный, но болезнь еще не отступила, лечение на дому продолжается, но уже без строгой самоизоляции. Тест, который берут у пациента на 10-й день болезни – уже не экспресс, а ПЦР. Он будет готов спустя 48 часов после сдачи в лабораторию. Узнать его результат можно в личном кабинете на сайте doctor71.ru.

Вред самолечения

Сейчас многие пациенты, почувствовав симптомы ОРВИ, идут сдавать КТ, но делать этого не нужно. Потому что КТ — это сложный диагностический метод, связанный с высокой лучевой нагрузкой на пациента. Его применяют для исследования тяжелобольных пациентов, которые нуждаются в госпитализации.

Необоснованная антибактериальная терапия может значительно ухудшить состояние пациента и создать угрозу для его жизни.

Новый порядок уведомления людей, контактировавших с заболевшими COVID -19

Согласно санитарным правилам, соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней обязаны те, кто контактировал с больным коронавирусом на расстоянии 1,5 м более 15 минут. К этой категории относятся прежде всего члены семьи и соседи по кабинету на работе.

Теперь о необходимости соблюдать самоизоляцию человека будут уведомлять через мессенджеры, смс или по электронной почте. Информация также передается в медучреждения для оформления больничного листа.