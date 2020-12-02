В центре Тулы вводятся ограничения стоянки и парковки транспортных средств

В центре Тулы вводятся ограничения стоянки и парковки транспортных средств

С 3 декабря 2020 года по 15 марта 2021 года в центре Тулы вводятся ограничения на стоянку и парковку транспортных средств.

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы сообщает.

Так, в указанный период будет запрещена стоянка всех видов транспортных средств на парковочном пространстве:

· расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской;

· по ул. Менделеевской (нечетная сторона) на участке, прилегающем к площади Ленина.

Связано это с началом работ по монтажу Губеранского катка на площади Ленина,  а также ограничения продлятся на время его работы. 

 

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В центре Тулы вводятся ограничения стоянки и парковки транспортных средств

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