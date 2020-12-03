Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса уже на следующей неделе

Президент России Владимир Путин поручил уже на следующей недели начать в стране массовую вакцинацию от коронавируса.

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко пообещал начать массовую вакцинацию от ковида в январе-феврале.

«Вакцинация уже началась. Она идет. Сейчас идет полным ходом масштабирование производства. То, что вы называете массовой вакцинацией, начнется в больших объемах в январе-феврале. Вакцинация, как любая медицинская помощь, проводится только при согласии пациента. Принцип добровольности обязателен», — уточнил министр.

Напомним также, 24 сентября Тульская область получила первую партию вакцины «Спутник V». Это — «пилотная» поставка, и на ней отрабатывают логистику доставки лекарства в регионы, его распределение и вакцинацию. В регионе отечественный препарат уже испытали на себе 22 медика-добровольца. Всего до конца года в регион поступит более тысячи доз вакцины от коронавируса.