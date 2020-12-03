Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса уже на следующей неделе

Президент России Владимир Путин поручил уже на следующей недели начать в стране массовую вакцинацию от коронавируса.

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко пообещал начать массовую вакцинацию от ковида в январе-феврале.

«Вакцинация уже началась. Она идет. Сейчас идет полным ходом масштабирование производства. То, что вы называете массовой вакцинацией, начнется в больших объемах в январе-феврале. Вакцинация, как любая медицинская помощь, проводится только при согласии пациента. Принцип добровольности обязателен», — уточнил министр. 

Напомним также, 24 сентября Тульская область получила первую партию вакцины «Спутник V». Это — «пилотная» поставка, и на ней отрабатывают логистику доставки лекарства в регионы, его распределение и вакцинацию. В регионе отечественный препарат уже испытали на себе 22 медика-добровольца. Всего до конца года в регион поступит более тысячи доз вакцины от коронавируса. 

 

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Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса уже на следующей неделе

Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса уже на следующей неделе

Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса уже на следующей неделе

Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса уже на следующей неделе

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