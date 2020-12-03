К 2024 году более 71 тыс. жителей Тульской области будут обеспечены чистой питьевой водой

Об этом стало известно 3 декабря на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин в режиме ВКС. В заседании принял участие Алексей Дюмин. 

В рамках встречи обсудили состояние жилищно-коммунального хозяйства в субъектах и прохождение осенне-зимнего периода.  

В 2020 году отопительный сезон в Тульской области начался в начале октября. Всего в этом году были подготовлены к работе 629 котельных и 140 индивидуальных источников тепла, заменено 124 км тепловых сетей и 118 км сетей водоснабжения, отремонтировано 368 артезианских скважин. В настоящий момент отопительный сезон проходит в штатном режиме. 

Кроме того, на заседании обсудили реализацию проектов «Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода» и «Оздоровление Волги». 

В 2020 году в Тульской области в рамках национальных проектов благоустраивается более 330 дворовых и 18 общественных территорий. 

Основные работы по модернизации водоснабжения в регионе выполняются по проекту «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология». К 2024 году более 71 тыс. жителей Тульской области должны быть обеспечены питьевой водой, соответствующей санитарным нормам. Общая доля жителей области, обеспеченных качественной питьевой водой, составит более 93%. 

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