Тульская область стремится к очередному антирекорду по коронавирусу

Тульская область стремится к очередному антирекорду по коронавирусу

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал графику по ежедневному приросту случаев коронавируса с начала пандемии. Отметим, что показатели осенью и зимой уже значительно превысили цифры весны и начала лета. Серьезный «провал» наблюдается в августе и сентябре. 
 
Отметим, что максимальный показатель по заболеваемости – 193 случая – был зафиксирован в конце ноября. После череды антирекордов коронавирус, согласно официально статистике, «бахнул» так, что из заголовком на довольно долгое время исчезли формулировки с антирекордами и максимальными показателями. Тем не менее после вспышки ситуация успокоилась ненадолго. Заболеваемость продолжает расти ежедневно. 30 ноября (следующий после вспышки день) было выявлено 164 случая COVID-19, сегодня уже 175.  
 
Четвертый день сохраняется тенденция к увеличению заболеваемости на 3-4 случая в сутки. Если ситуация не стабилизируется, то очередной антирекорд может быть побит уже на следующей неделе. 
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