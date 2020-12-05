В Тульской области закрыли еще два магазина из-за «коронавирусных» нарушений

В Тульской области закрыли еще два магазина из-за «коронавирусных» нарушений

Роспотребнадзор провёл мониторинг в отношении 7 кафе и 41 магазинов. В ходе проверки санитарные нарушения были выявлены в 2 магазинах. В отношении индивидуальных предприятий возбуждены дела об административном правонарушении.  

Выявленные нарушения: несоблюдение кратности проведения обработки помещений, нарушение требований к мытью и дезинфекции столовой посуды и приборов, неиспользование средств индивидуальной защиты персоналом, отсутствие контроля за проведением термометрии персонала.  

Кроме того, сотрудниками Роспотребнадзора по Тульской области была приостановлена работа 2 заведений: кафе ИП Шандринова М.П.(Алексин), ИП Асророва М.А (Тула). 

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