В Советском районе Тулы нашли незаконно построенные гаражи

В Туле 5 декабря состоялся объезд Советского района для выявления нарушений при благоустройстве, сообщает пресс-служба администрации города. Б

Были проинспектированы ул. Революции, ул. Вересаева, ул. Дмитрия Ульянова, ул. Первомайская, ул. Болдина, ул. Ф. Энгельса и другие. На ул. Революции, ул. Демонстрации и ул. Ф. Энгельса зафиксировали нарушения при уборке дорог и тротуаров. На ул. Фрунзе выявили нарушения при проведении земляных работ, размещении рекламы, уборке мусора, также были выявлены нарушения асфальтового покрытия.

Во дворах домов №15 на ул. Дм. Ульянова и №9 на ул. Братьев Жабровых проверят законность постройки гаражей. Также здесь зафиксировали самовольное ограждение территории под парковку, незаконное складирование покрышек и неудовлетворительное состояние контейнерной площадки. Нарушения при постройке гаражей зафиксировали также во дворе дома №107 на ул. Болдина. Предписания об устранении нарушений направят управляющим компаниям. С хозяевами гаражей работу проведет администрация района.

Выявили нарушения в строительстве объекта между домом №34 по ул. Первомайской и домом №24 по ул. Фрунзе. Территория стройки не огорожена, отсутствует баннер с информацией о проводимых работах, спецтехника развозит грязь по дворам, мусорный контейнер переполнен. С ответственным за стройку провели разъяснительную работу.

Все замечания взяты на контроль.