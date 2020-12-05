В Советском районе Тулы нашли незаконно построенные гаражи

В Советском районе Тулы нашли незаконно построенные гаражи

В Туле 5 декабря состоялся объезд Советского района для выявления нарушений при благоустройстве, сообщает пресс-служба администрации города. Б

Были проинспектированы ул. Революции, ул. Вересаева, ул. Дмитрия Ульянова, ул. Первомайская, ул. Болдина, ул. Ф. Энгельса и другие. На ул. Революции, ул. Демонстрации и ул. Ф. Энгельса зафиксировали нарушения при уборке дорог и тротуаров. На ул. Фрунзе выявили нарушения при проведении земляных работ, размещении рекламы, уборке мусора, также были выявлены нарушения асфальтового покрытия.

Во дворах домов №15 на ул. Дм. Ульянова и №9 на ул. Братьев Жабровых проверят законность постройки гаражей. Также здесь зафиксировали самовольное ограждение территории под парковку, незаконное складирование покрышек и неудовлетворительное состояние контейнерной площадки. Нарушения при постройке гаражей зафиксировали также во дворе дома №107 на ул. Болдина. Предписания об устранении нарушений направят управляющим компаниям. С хозяевами гаражей работу проведет администрация района.

Выявили нарушения в строительстве объекта между домом №34 по ул. Первомайской и домом №24 по ул. Фрунзе. Территория стройки не огорожена, отсутствует баннер с информацией о проводимых работах, спецтехника развозит грязь по дворам, мусорный контейнер переполнен. С ответственным за стройку провели разъяснительную работу. 

Все замечания взяты на контроль.

Источник

Новости

В Тульской области закрыли еще два магазина из-за «коронавирусных» нарушений

4 декабря в Туле на Жуковского ограничат движение транспорта и отключат электричество

4 декабря в Туле на Жуковского ограничат движение транспорта и отключат электричество

4 декабря в Туле на Жуковского ограничат движение транспорта и отключат электричество

Тульская область стремится к очередному антирекорду по коронавирусу

Одевайтесь теплее: 4 декабря в Туле облачно, без осадков

К 2024 году более 71 тыс. жителей Тульской области будут обеспечены чистой питьевой водой

Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса уже на следующей неделе

Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса уже на следующей неделе

Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса уже на следующей неделе

© Tulactive.ru | Тула Активная, 2015-20. При цитировании материалов гиперссылка на сайт обязательна. Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Обратная связь: 71@tulactive.ru, tulactive@yandex.ru