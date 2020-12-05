Студенты Тульского областного медицинского колледжа получат выплаты за прохождение практики в медучреждениях, где помогают больным COVID-19

Студенты Тульского областного медицинского колледжа, проходящие практику в учреждениях, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом, получат единовременную денежную выплату. Соответствующее постановление подписал первый заместитель губернатора Тульской область Вячеслав Федорищев.

Размер единовременной выплаты составит 10 тысяч рублей.

Деньги студенты получат за практику, пройденную с 1 ноября текущего года.

Напомним, что, согласно Указу губернатора, с начала ноября студенты 3-6-х курсов и ординаторы медицинского института ТулГУ перешли на дистанционное обучение для бесперебойного оказания медицинской помощи. К работе в центре медицины катастроф были привлечены 22 ординатора и 66 студентов.