Студенты Тульского областного медицинского колледжа получат выплаты за прохождение практики в медучреждениях, где помогают больным COVID-19

Студенты Тульского областного медицинского колледжа получат выплаты за прохождение практики в медучреждениях, где помогают больным COVID-19

Студенты Тульского областного медицинского колледжа, проходящие практику в учреждениях, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом, получат единовременную денежную выплату. Соответствующее постановление подписал первый заместитель губернатора Тульской область Вячеслав Федорищев. 

Размер единовременной выплаты составит 10 тысяч рублей. 

Деньги студенты получат за практику, пройденную с 1 ноября текущего года. 

Напомним, что, согласно Указу губернатора, с начала ноября студенты 3-6-х курсов и ординаторы медицинского института ТулГУ перешли на дистанционное обучение для бесперебойного оказания медицинской помощи. К работе в центре медицины катастроф были привлечены 22 ординатора и 66 студентов.

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