Тула продолжает готовиться к Новому году

Тула продолжает готовиться к Новому году

На площади Ленина в центре Тулы появляется все больше инсталяций к Новому году. 

Сейчас на площади новогоднее настроение тулякам создает елка в высоту 32 метра, которую украшают шары разной величины и светодиодная гирлянда. Простоит в центре Тулы елка до 20 января. Тут также установят шесть световых бокалов, новую входную арку из трех световых элементов и фигуру «Белый металлический бык».

Всего в этом году будет установлено около 350 световых объектов, елок, а также модульных и стальных конструкций.

Также до 20 декабря на пересечении магистральных улиц установят 12 декоративных конструкций в виде новогодних шаров. 

В Болдинском сквере уже установлены елка, французская арка с подсветкой, серебряные олени и канделябры. В сквере «Тульское чаепитие» также установили арку с подсветкой, канделябры, елку и световые фонарики. 

Основная часть работ по подготовке города к празднику уже завершена.

фото: Илья Гарбузов

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