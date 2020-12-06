Тула продолжает готовиться к Новому году

На площади Ленина в центре Тулы появляется все больше инсталяций к Новому году.

Сейчас на площади новогоднее настроение тулякам создает елка в высоту 32 метра, которую украшают шары разной величины и светодиодная гирлянда. Простоит в центре Тулы елка до 20 января. Тут также установят шесть световых бокалов, новую входную арку из трех световых элементов и фигуру «Белый металлический бык».

Всего в этом году будет установлено около 350 световых объектов, елок, а также модульных и стальных конструкций.

Также до 20 декабря на пересечении магистральных улиц установят 12 декоративных конструкций в виде новогодних шаров.

В Болдинском сквере уже установлены елка, французская арка с подсветкой, серебряные олени и канделябры. В сквере «Тульское чаепитие» также установили арку с подсветкой, канделябры, елку и световые фонарики.

Основная часть работ по подготовке города к празднику уже завершена.

фото: Илья Гарбузов