Жители Ефремова жалуются на невозможность сделать КТ в районной больнице

Жители Ефремова жалуются, что с октября аппарат рентгеновской компьютерной томографии в ГУЗ «Ефремовская РБ им. А.И. Козлова» сломан. Пациенты не могут сделать КТ.

По словам местных, сначала работоспособность оборудования обещали восстановить «за пару дней». После эти «пару дней» превратились в «несколько недель».

«Даже направленным на госпитализацию со средней и тяжелой степенью течения болезни, не могут провести КТ в самый пик пандемии и отправляют всех делать рентген. В Минздраве Тульской области по данной ситуации ссылаются на Минздрав РФ, который разрешает для диагностики как рентгенографию органов грудной клетки, так и рентген-компьютерную томографию. Но большинство российских врачей с уверенностью говорят о необходимости проведения КТ, когда уже COVID выявлен, для точного определения уровня и характера поражения», — пишут в социальных сетях жители Ефремова.

Правительство Тульской области ответило, что больницы продолжает делать делать КТ своим пациентам, отметив, что обследование хорошо выявляет изменения в легких, но не диагностирует инфекции. Также они призвали не делать компьютерную томографию «на всякий случай», дабы врачи смогли оперативно сделать ее тем, кому она действительно нужна по жизненным показаниям.

«По сведению администрации ГУЗ „ЕфремовскаяРБ им. А.И. Козлова“ пациенты с COVID-19 имеют возможность проведения как рентгенографического исследования, так и КТ легких на функционирующем аппарате, имеющимся в больнице. Амбулаторным и стационарным пациентам с другой патологией при наличии показаний и с соблюдением противоэпидемических мер также будет проведена КТ легких.

КТ — это способ исследования тяжелобольных пациентов, которые нуждаются в госпитализации. Но для того, чтобы провести им грамотное, корректное обследование и госпитализировать их при наличии реальных показаний, в некоторых случаях им необходимо выполнить КТ, иногда даже до госпитализации. Но это возможно только по назначению лечащего врача и только при наличии клинических показаний», — пишет в своем ответе на жалобу в соцсетях региональное правительство.

Отметим, что при попытке записаться по телефону на обследование корреспонденту «Тульских новостей» сказали, что КТ «поломался», пока не было рекомендаций, куда отправлять пациентов на обследование. При этом отметили, что прохождение КТ назначается врачом после приема.

Ранее мы писали, что главврачу Ефремовской районной больнице им. А.И Козлова в марте 2020 года уже было внесено представление за простой медицинского оборудования. В медучреждении с декабря 2019 года был неисправен флюорограф, поставленный медицинскому учреждению в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Напомним, за неделю в Ефремовском районе прирост новых заболевших составил 75 человек. Всего с начала пандемии 1135 жителей заболели COVID-19.