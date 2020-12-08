Измененная схема движения на «Золотом кольце» под Тулой вызвала недоумение у водителей

Изменения на так известном «Золотом кольце» по дороге в Калугу действуют с 8 декабря. Теперь тут «главная» дорога не у тех, кто движется по кругу, а в направлении Тула — Калуга.

Отметим, что для обеспечения дополнительной организации движения на месте должны работать экипажи ДПС. Однако, в первый день действия нового правила дорожных полицейских так и не было.

Зато на месте появились новые знаки «Уступи дорогу» и «Главная дорога».

Но проезжающие автомобилисты по привычке считают «круг» главным, проезжают не уступая тем, кто заметил новые знаки и пытается соблюдать ПДД. Водители в замешательстве, на дороге — путаница. Едва удается избежать аварийных ситуаций.