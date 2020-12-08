Тульский Минздрав подтвердил выявление коронавируса на станции переливания крови

8 декабря в СМИ появилась информация об очаге коронавируса на станции переливания крови в Туле.

В самом учреждении информацию об этом опровергли, отметив, что прием пациентов не приостановлен.

По информации министерства здравоохранения Тульской области, инфекция выявлена у сотрудников немедицинского персонала и медработников.

«В связи с регистрацией случаев заболевания коронавирусом у сотрудников центральной станции в Туле в медучреждении предприняты повышенные меры безопасности. Все контактные лица обследованы и изолированы.

Они находятся на больничном. В помещениях станции каждые 3 часа проводится санитарная обработка, работают бактерицидные лампы и дезары. Организована предварительная запись на донацию, она разграничена по времени: каждые 30 минут сдают кровь не более 5 человек», — прокомментировал региональный Минздрав.

Кроме того, часть немедицинских сотрудников переведены на удаленный режим работы. А прием плазмы временно приостановлен из-за формирования достаточного запаса. Перед новогодними праздниками станция переориентирована на прием доноров крови.