В Тульской области на формирование комфортной городской среды за четыре года ушло 2,6 млрд рублей

С 2017 года Тульская область реализует приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). С 2019 года он вошел в состав национального проекта «Жилье и городская среда». За 4 года на реализацию проекта направлено 2,6 млрд руб. Благоустроено более 1000 дворов во всех районах области и более 100 общественных пространств.

Об этом в ходе брифинга рассказал министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков.

В 2020-м году комплексные работы велись в парках городов Кимовска и Алексина, поселков Теплое, Первомайский и Заокский. Новый облик получили скверы в Киреевске, Ясногорске и Одоеве. Работы будут завершены в ближайшие дни.

В этом году полностью завершены работы на объектах в Веневе и Богородицке, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В конкурсе нынешнего года победили Плавск, Липки, Узловая. На реализацию проектов выделен федеральный грант в размере 180 млн рублей. Общий объем финансирования с учетом региональных средств составит 253 млн рублей.

«Один из ключевых приоритетов нашей работы – взаимодействие с жителями на всех этапах реализации проектов, чтобы новые пространства были удобными и отвечали их запросам», — отметил Олег Дючков.

На реализацию проекта в 2021 году выделено более 620 млн рублей из федерального, регионального и муниципальных бюджетов. Из них 163 млн были выделены дополнительно. Таким образом количество благоустраиваемых дворов с 200 вырастет до 243, а общественных пространств – с 18 до 21 (в их числе Центральная площадь Новомосковска).