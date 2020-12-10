По каким критериям оценивают тульские УК?

Региональная ГЖИ внесла изменения в приказ «Об утверждении методики оценки эффективности деятельности управляющих организаций по управлению многоквартирными домами в Тульской области». После публикации последнего рейтинга УК читатели «Тульских новостей» интересовались по каким критериям вообще оцениваются управляющие компании? Отвечаем на этот вопрос.



Для начала предлагаем вам ознакомиться с действующим рейтингом. Вот по этой ссылке.



Итак, критерии делятся на три пункта – устойчивость развития управляющей организации, качество выполнения обязательств по содержанию общедомового имущества, а также раскрытие информации и взаимодействие с жителями и надзорным органом.



Первый пункт содержит 8 подпунктов:



1. Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. От -5 до 5 баллов. Максимальный балл дается за отсутствие задолженности, минимальный – за задолженность более чем 10% от размера средств, собранных с жителей в течение 12



2. Динамика погашения. От -2 до 15 баллов. Здесь оценивается изменение размера задолженности в процентах за квартал. Уменьшение на 10% и более – максимальный балл, увеличение размера долга – минимальный.



3. Собираемость платежей с населения. От 0 до 5 баллов. За собираемость выше 95% начисляется максимальное количество очков, собираемость менее 60% — ноль.



4. Расторжение договоров управления в течение анализируемого квартала. От -5 до 0 баллов. Если количество МКД не сократилось, УК остается при своих, за сокращение более чем на 20% у компании отнимают 5 баллов.



5. Наличие/отсутствие задолженности по заработной плате. От -5 до 0 баллов. При задолженности более месяца с УК снимают 3 балла, более двух месяцев – 5.



6. Техническая оснащенность УК. Оценка идет по наличию в собственности (либо аренда более 1 года) техники. От 0 до 7 баллов. Два балла дают за автовышку и снегоуборочную машину, по одному за наличие производственно-ремонтной базы (мастерские, склады), летней уборочной техники и другого оборудования (электрогенератор, тепловые пушки)



7. Период осуществления УК деятельности по управлению домами. За каждый календарный год работы начисляется 1 балл. В случае превышения пятилетнего срока работы выставляется 5 баллов. Дополнительно присваиваются баллы в случае ежегодного управления домами со значительным сроком эксплуатации. Если дома с годом постройки до 1960 года составляют более 40% жилого фонда, то начисляется по 2 балла за каждый год управления. За дома с 1960 по 1980 (также более 40%) – по 1 баллу за год управления.



8. Наличие производства по делу о банкротстве. При наличие такого дела с УК снимается 5 баллов.



Второй пункт – 9 подпунктов:



1. Количество недействительных протоколов общего собрания собственников в течение 12 месяцев. За каждый протокол, признанный судом недействительным снимается по 5 баллов.



2. Обоснованные жалобы жителей. Баллы – от 0 до 15. Обоснованной считается жалоба, в ходе рассмотрения которой сведения о ненадлежащем выполнении обязательств или нарушений подтвердились. Рассчитывается как процентное соотношение количества жалоб к общей площади обслуживаемого жилищного фонда. Рассматриваются жалобы в ГЖИ.



3. Постановления к привлечению к административной ответственности. От 0 до 10 баллов. За 5 постановлений и более УК не набирает ни одного балла.



4. Средний показатель эксплуатации жилого фонда в зависимости от года постройки. От 0 до 10 баллов. Количество баллов рассчитывается путем суммирования лет эксплуатации МКД и деления цифры на количество домов.



5. Эффективность работы УК по оперативному решению вопросов. От 0 до 3 баллов. Определяется как соотношение количества исполненных заявок через систему ЕДС ГЖИ за квартал и количества поступивших в ГЖИ обоснованных обращений о неисполнении обязанностей.



6. Направленность работы на улучшение состояния общедомового имущества. Рассчитывается как удельный вес средств, израсходованных на улучшение общедомового имущества. Дается от 2 до 10 баллов. Минимальный – за направление менее 20% средств.



7. Качество работы УК по проведению санитарно-эпидемиологических мероприятия в очагах COVID-19. Каждое невыполненное предписание от Роспотребнадзора стоит управляющей компании 5 баллов. К показателю прибавляется сумма баллов, которая определяется в зависимости от процентного отношения количества исполненных предписания к общей площади жилищного фонда в управлении. Максимальный балл – 3.



8. Обеспечение надлежащего санитарного состояния мест общего пользования в МКД. Учитываются выявленные нарушения в части уборки подъездов. За каждое нарушение вычитается 5 баллов. Нарушением считается факт, зафиксированный сотрудником надзорных органов.



9. Качество работы по дезинфекции и обработке контактных поверхностей мест общего пользования. За каждое обращение граждан в ГЖИ, а также на портал «Открытый регион», телефон доверия губернатора, СМИ о дезинфекции вычитается один балл.



Раскрытие информации взаимодействие с жителями и надзорными органами включает 5 подпунктов.





1. Оценка исполнения УК требования законодательства о размещении информации в ГИС ЖКХ. От 0 до 11 баллов. По два балла дается за размещение: платежных документов на оплату ЖКУ, информации о периодичности и сроках оказаниях услуг по текущему ремонту, информации о качестве оказанных услуг, информации о договорах на выполнение работ по содержанию газового, лифтового оборудования и противопожарных систем, информации об организации (ФИО руководителя, адрес юр.лица и тд). Один балл дается за размещение информации о размере платы на содержание и ремонт общедомового имущества.



2. Уровень информационного взаимодействия УК с ГЖИ, связанный с режимом повышенной готовности. Сложный для понимания подпункт, но дается за это от 0 до 10 баллов. Рассчитывается как удельный вес направленных в ГЖИ управляющей компанией запросов о предоставлении информации, связанной с проведением мероприятий и работ, направленных на противодействие COVID-19 и иных мероприятий и сведений к количеству запросов.



3. Степень организации информационного и оперативного взаимодействия с жителями. От 0 до 3 баллов. Баллы начисляются за наличие общедомовых чатов (не менее 50% жителей, также могут быть использованы смс-рассылки), участие УК в медийном пространстве, проведение досуговых мероприятий (например, праздник двора)



4. Внедрение и реализация дополнительных сервисов, не предусмотренных минимальным перечнем работ и услуг. От 0 до 1 балла.



5. Осуществление работы по благоустройству придомовых территорий. От 0 до 4 баллов. Очки можно получить за проведение ремонтных работ игрового оборудования, озеленение, установку малых архитектурных форм (2 балла при условии того, что установлены они не менее чем на 5% МКД)



Как вы оцениваете работу своей УК и согласны ли вы с ее положением в текущем рейтинге? Делитесь мнением в комментариях на сайте и социальных сетях.

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