Туляки пройдут вакцинацию от коронавируса по два раза

В Тульской области организовано 5 центров по вакцинации от коронавируса.

В регион поступило 500 ампул вакцины. За 4 дня привили 350 человек. В первую очередь, вакцинацию проходят медики и учителя.

Перед прививкой пациент проходит осмотр у врача.

Противопоказания к вакцине: наличие хронических заболеваний, аллергии в анамнезе, острых инфекционных и неинфекционных заболеваний. Также она противопоказана переболевшим COVID-19, беременным и несовершеннолетним.

Пациентов прививают группой из 5 человек — на это количество рассчитана одна ампула. Вакцина должна хранится при температуре не выше -18 градусов. Ее размораживают и вводят внутримышечно. После прививки врачи наблюдают за состоянием пациента в течение 30 минут.

Врачи поясняют, что побочными эффектами могут быть температура, озноб и зуд — это нормальная реакция организма. Три дня рекомендуется не мочить прививку, отказаться от спорта и алкоголя.

Вакцинация проводится в два этапа: сначала вводят один компонент, через 21 день второй.