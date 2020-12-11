В Туле дорога в Мясново «ушла под воду» из-за коммунальной аварии

Сегодня в Туле на улице Чмутова затопило дорогу.  Движение машин на дороге сильно затруднено. 

Кроме того, «Тулагорводоканал» сообщает, что с 11:00 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам: 7-й, 8-й, 9-й и 10-й Полюсный проезд, Чмутова и Тихмянова. 

После окончания работ возможно ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа. 

В настоящий момент специалисты проводят аварийно-восстановительные работы по адресу: улица Чмутова д.д. 151-153. 

Подтопление на данный момент ликвидировано.

В Туле дорога в Мясново «ушла под воду» из-за коммунальной аварии

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