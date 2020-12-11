В Туле дорога в Мясново «ушла под воду» из-за коммунальной аварии

Сегодня в Туле на улице Чмутова затопило дорогу. Движение машин на дороге сильно затруднено.

Кроме того, «Тулагорводоканал» сообщает, что с 11:00 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам: 7-й, 8-й, 9-й и 10-й Полюсный проезд, Чмутова и Тихмянова.

После окончания работ возможно ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

В настоящий момент специалисты проводят аварийно-восстановительные работы по адресу: улица Чмутова д.д. 151-153.

Подтопление на данный момент ликвидировано.