ТРЦ Тульской области приняли обязательства по исполнению «противоковидных» мероприятий

Торгово-развлекательные центры тульского региона начнут чаще проводить дезинфекцию поверхностей в связи с предупреждением распространения коронавируса, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

Теперь обработка всех контактных поверхностей, дверных ручек, магазинных тележек, прилавков, кассовых аппаратов, считывателей банковских карт, лотков для продуктов, а также поручней, перил, столов и стульев будет проводиться каждые 2 часа.

Расстояние между кассами и покупателями в магазине должно быть не менее 1,5 м.

Также теперь в магазинах не будут обслуживать клиентов без масок. Помимо этого, должен быть выделен дополнительный персонал для контроля за соблюдением эпидемиологических требований на кассах и в торговых залах.

Также в ТЦ должны организовать информирование посетителей о необходимости ношения масок и соблюдения социальной дистанции.

Новые обязательства вступили в силу 10 декабря.

Всего обязательства взяли на себя 50 торговых и торгово-развлекательных центров, среди которых такие крупные, как «Макси», «Гостиный двор», «Рио», Гипермаркет Глобус, торговая сеть «Пятерочка» и т.д.

Напомним, что ежедневно с 15:00 до 16:00 во всех ТЦ проводится «санитарный час». В это время магазины посетителей не принимают.