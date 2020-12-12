В Туле на улице Дементьева затопило двор, коммунальные службы отказываются устранять проблему

В редакцию «Тульских новостей» обратилась жительница Тулы. Во дворе её дома, по адресу Дементьева 12 уже сутки течет вода. На улице произошла коммунальная авария — прорвало трубу. 

В Туле на улице Дементьева затопило двор, коммунальные службы отказываются устранять проблему

«Наш двор заливает уже почти сутки. Мы обращались в УК, но все от нас отказываются», — рассказывает обеспокоенная тулячка.

Сейчас двор на Дементьева похож на каток. Это сильно затрудняет движение местным жителям. Но никто из коммунальных служб не торопится решать данную проблему. 

«Труба не наша, кто-то починит, ждите» — прокомментировали ситуацию в управляющей компании «Согласие». Именно эта организация обслуживает дом.

В Туле на улице Дементьева затопило двор, коммунальные службы отказываются устранять проблему

«Мы знаем, что у вас авария, наши специалисты там были, все замерили, изучили воду, но мы не знаем, кому принадлежит труба. Вместе с нами были и сотрудники „Тулагорводоканала“. Сейчас уже обратились в районную администрацию, ждите» — ответил сотрудник тульского ЕДДС.

Получить ответ от администрации пока не получилось, Вода во дворе всё еще течет.

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