В Туле на улице Дементьева затопило двор, коммунальные службы отказываются устранять проблему

В редакцию «Тульских новостей» обратилась жительница Тулы. Во дворе её дома, по адресу Дементьева 12 уже сутки течет вода. На улице произошла коммунальная авария — прорвало трубу.

«Наш двор заливает уже почти сутки. Мы обращались в УК, но все от нас отказываются», — рассказывает обеспокоенная тулячка.

Сейчас двор на Дементьева похож на каток. Это сильно затрудняет движение местным жителям. Но никто из коммунальных служб не торопится решать данную проблему.

«Труба не наша, кто-то починит, ждите» — прокомментировали ситуацию в управляющей компании «Согласие». Именно эта организация обслуживает дом.

«Мы знаем, что у вас авария, наши специалисты там были, все замерили, изучили воду, но мы не знаем, кому принадлежит труба. Вместе с нами были и сотрудники „Тулагорводоканала“. Сейчас уже обратились в районную администрацию, ждите» — ответил сотрудник тульского ЕДДС.

Получить ответ от администрации пока не получилось, Вода во дворе всё еще течет.