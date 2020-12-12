В Тульской области военные отремонтировали пять мостов

12 декабря прошло открытие моста через реку Пениковка в Белеве. В церемонии принял участие губернатор Алексей Дюмин и заместитель Министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Этот и еще 4 моста в Тульской области отремонтировали военнослужащие Минобороны в декабре 2020 года. Монтаж проводился по обращению Алексея Дюмина.

«Министерство обороны России регулярно приходит на помощь гражданскому населению нашей страны. В это непростое время строит инфекционные госпитали. Оказывает поддержку в борьбе со стихийными бедствиями. Наводит мостовые переправы – в том числе в Тульской области. Спасибо Министерству обороны России и лично Сергею Кужугетовичу Шойгу и Дмитрию Витальевичу Булгакову за своевременную помощь», — отметил губернатор.

Кроме того, он подчеркнул, что в этом году военнослужащие в рамках тактических учений возвели в регионе 10 новых мостов. Всего с 2018 года в области они построили 19 мостовых переходов.

«Такое зримое единство армии и народа позволило обеспечить транспортное сообщение жителям ряда населенных пунктов области круглый год. Объекты закончены со значительным опережением графика», — рассказал Дмитрий Булгаков.