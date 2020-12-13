В тульской деревне Варваровка отключили воду из-за аварии

13 декабря в деревне Варваровка произошло аварийное отключение воды.



АО «Тулагорводоканал» с 12:45 проводит аварийно-восстановительные работы по адресу: дер. Варваровка, 10.



Холодное водоснабжение будет ограничено на улице Скуратовская д.д. с 30 по 90, дер. Варваровка до окончания работ.



По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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