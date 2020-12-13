Число смертей пациентов с COVID-19 в Тульской области достигло антирекордных показателей

В Тульской области за прошедшие сутки подтверждено 10 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Отметим, это антирекордные показатели в регионе за все время пандемии. До этого пиковым днем по смертности было 11 декабря—9 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 562 человека с подтвержденным COVID-19.

Напомним, за сутки выявлено 206 новых случаев заболевания.

Отметим, что в Тульской области в статистику летальности от COVID-19 в октябре попал 51 случай, в ноябре — 56, за полторы недели декабря уже 81 случай. На 11 декабря было 63 смерти, за 12 и 13 декабря +18 случаев.