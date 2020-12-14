Тульских школьников отправят на каникулы до 31 декабря

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве рассказала об эмидемиологической ситуации в образовательных учреждениях области.

Так, на дистанционном обучении сейчас находятся 459 классов разных школ Тульской области. Эти показатели ниже, чем на предыдущей неделе. А вот сдвига показателя заболеваемости в детских садах нет.

Также Шевелева заметила, что приближается окончание учебной четверти для школьников. В связи с этим в регионе устанавливается единый подход к выходу на каникулы.

Так, 25 декабря устанавливается единый день окончания четверти, а после до 31 декабря школьники уходят на каникулы.

Алексей Дюмин поручил подготовить соответствующие документы.