Воспитанники детского сада ЦО №53 под Тулой замерзают с обогревателями

В редакцию «Тульских Новостей» обратились родители воспитанников детского сада Центра образования №53 им. Л.Н. Толстого, который находится в поселке Иншинский.

Родители детей бьют тревогу. В одном крыле детского сада температура в группах поднимается лишь до +16 градусов.

— Как только нашу группу перевели в это крыло, мой ребенок стал чаще болеть. Я понимаю, в детском саду все дети болеют. Но тут дело в другом. У нас в группе висит градусник. Так вот утром, когда я привожу ребенка в садик, на градуснике +16 градусов! К вечеру, когда прихожу забирать, теплеет до +20, но при этом в группе целый день работают 2 обогревателя! — рассказывает одна из родительниц, чей ребенок ходит в данный детский сад.

Причем, родители детей отмечают, что это проблема не всего детского сада, а лишь отдельно взятого крыла.

По словам обратившихся, крайнее правое крыло сада «сырое».

— Батареи то в группе теплые. Я думаю, если придут с проверкой проверять батареи, то толку от этого не будет. Но наши пластиковые окна каждый вечер сырые! Они буквально текут. Не должно быть такого, понимаете? — негодуют родители.

«Плачущим» окнам не помогают даже два работающих обогревателя. А вот воздух в помещении за весь день использования сушат они изрядно.

При этом, родители детей рассказывают, что обращались с этой проблемой к заведующей детского сада. Но ни она, ни воспитатели не хотят признавать проблему. Говорят, что все в группе впорядке.

Теперь туляки намерены дойти с данным вопросом «выше» руководства детского сада.