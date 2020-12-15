Отделения пяти больниц Тульской области закрыты на карантин

14 декабря в правительстве Тульской области прошло совещание регионального оперштаба по коронавирусу.

Глава региона Алексей Дюмин отметил, что в области сохраняется непростая ситуация, но постепенно она начинает стабилизироваться. Отмечено снижение числа пневмоний и заболеваемости ковидом среди учащихся.

«Сейчас мы должны принимать все необходимые меры, чтобы закрепить наметившиеся тенденции. Впереди Новый год. Понятно, что настроение людей меняется, всем хочется праздника, но объективно ситуация на сегодня не позволяет нам терять бдительность», — подчеркнул Алексей Дюмин.

По информации руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александра Ломовцева, на прошедшей неделе зарегистрировано почти 12 тысяч случаев ОРВИ. Также зарегистрировано 810 случаев внебольничных пневмоний, что на 6% ниже предыдущей недели.

Проведено более 550 тысяч исследований методом ПЦР.

Прием пациентом с COVID-19 сейчас ведется в 18 медицинских учреждениях. Развернуто 1944 койки, из них 1333 оборудовано кислородом. Сейчас свободно более 200 коек. Готовится к открытию госпиталь на базе манежа стадиона «Арсенал», где будет организовано 208 коек.

Алексей Дюмин обратил внимание своего помощника Сергея Лигая на необходимость регулярно контролировать качество монтажа и состояние кислородного оборудования в зимнее время.

По словам министра здравоохранения Тульской области Алексея Эрка, сформирован запас средств индивидуальной защиты.

С коронавирусными пациентами работают более 2 тысяч медиков, 182 из них привлечены из других регионов. Сотрудники ковидных госпиталей обеспечены трехразовым горячим питанием.

Заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Марков отметил, что ведется постоянный контроль за эффективностью амбулаторной и плановой помощью, а также за выдачей и выпиской лекарств.

На сегодняшний день отделения 5 учреждений здравоохранения закрыты на карантин, ещё в двух – проводятся противоэпидемические мероприятия. Пациенты, нуждающиеся в оказании помощи по профилю закрытых отделений, направляются на госпитализацию в другие медучреждения.

По данным министерства информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области, на телефон горячей линии «122» ежедневно поступает почти 10 тысяч звонков. Ответ получают более 90% обратившихся, что соответствует критериям Минцифры РФ. На базе виртуальных АТС в учреждениях региона работают 39 горячих линий.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелёва доложила о ситуации с заболеваемостью в образовательных учреждениях. Она отметила, что число заболевших среди школьников незначительно сократилось. В настоящее время число отдельных классов, находящихся на дистанционном обучении, сократилось до 459. Учащиеся уйдут на каникулы 25 декабря, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.