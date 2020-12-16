Жители Советска сообщают о проблемах с отоплением: холодно в домах, школах и детских садах

Жители города Советск жалуются на проблемы с отоплением. Причем, судя по публикациям, начались они еще несколько недель назад. Люди вынуждены использовать обогреватели, включать газовые конфорки, но ситуация все равно остается критической.

Жители считают, что проблема в местной котельной. Ей просто не хватает мощности. Из-за недостаточного давления горячая вода не попадает в радиаторы и трубы.

В городе теплосистема устроена по открытой съеме. Вся горячая вода течет буквально по одной трубе, и если кто-то из жителей решил принять горячую ванну, он буквально забирает воду из системы отопления. Соответственно, общее давление падает.

— Глава МО г. Советск Андропов посоветовал жителям не сливать воду горячую, мол, из-за сливов происходит спад температуры в теплоносителях, но забыл, наверное, что у нас открытая система, где отопление и горячая вода из одной системы идёт. То бишь, по мнению главы, люди не должны мыться дома? – пишет одна из жительниц.

Жители возмущены, что им приходится оплачивать квитанции за тепло в полном объеме, но тепла этого они не ощущают.

Холодно, рассказывают люди, не только в домах, но и в образовательных учреждениях – школах, детских садах и секциях.