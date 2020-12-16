В Тульской области новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса: 13 случаев за сутки

В Тульской области зарегистрировано рекордное количество летальных случаев от коронавируса за сутки. По данным на 16 декабря от COVID-19 за сутки умерло 13 человек.

Напомним, что до этого наибольшее количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 13 и 15 декабря. Тогда было зарегистрировано 10 смертей. Всего в области от ковида умерли 590 человек.

Только за последнюю неделю в статистику летальных исходов попали 60 случаев. Это больше, чем за весь ноябрь.

Также в регионе от коронавируса вылечились 183 человека. Общее число выздоровевших с начала пандемии составляет 17 272 человека. На лечении находятся 1 864 пациента.