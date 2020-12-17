Ничто не вечно: как растет степень изношенности водопроводной сети Тулы из года в год

Разговоры о модернизации водопроводых сетей в Туле не умолкают весь 2020-й год. Несмотря на пандемию и другие сложности, в Большой Туле реализовались сразу несколько больших проектов в разных населенных пунктах. И пока жители Ленинского радуются низкому содержанию железа в воде, а жители Плеханово только ждут станцию обезжелезивания, жителей Тулы то тут то там «терроризируют» коммунальные аварии. Обо всем по порядку.

Только с начала декабря на сайте «Тулагорводоканала» появилось 25 сообщений об авариях на сетях водоснабжения. В зону отключений попадали десятки и даже сотни домов меньше чем за месяц.

Как пояснили на самом предприятии, чаще всего происходят аварии следующего рода: течи из колодцев или повреждение трубопровода. Для устранения и тех и других требуется производство земляных работ.

При этом в «Тулагорводоканале» заявили, что работы по ликвидации аварий, связанные с установкой ремонтных муфт и хомутов, в большинстве случаев не требуют отключения водоснабжения.

А учитывая то, что на портале предприятия публикуются сообщения о проведении аварийно-восстановительных работ, которые проводятся только с отключением воды в домах туляков, то можно сделать вывод, что на самом деле аварий на водопроводных сетях Тулы происходит намного больше.

Почему же так часто приходится ремонтировать водопроводные сети?

Степень изношенности водопроводных сетей в Туле на декабрь 2020-го года составляет 82,5%.

Отметим, что в 2018-м году степень изношенности в апреле составляла 76%. Такими темпами, через 5 лет степень изношенности тульского водопровода составит более 100%.

Кстати, один только Маслово-Песоченский водозабор, проложенный в городе еще в 1962-м году, изношен на 80%. Напомним, год назад, в результате очередной аварии, но очень крупной, 30 тысяч жителей областной столицы остались без воды. Летом этого года без воды остались 1800 домов сразу в трех районах Тулы. Продолжать можно бесконечно...

Самыми страдающими от постоянных перебоев с водой в Туле принято считать жителей Пролетарского округа. И хотя в «Тулагорводоканале» нас заверили, что аварийность на сетях не зависит от района города, есть и те, кто чаще других страдает от перебоев с водой.

Например, жителям Советского округа частенько «не везет». На улицах, неподалеку от Красноармейского проспекта, таких как К.Цеткин, Фрунзе, Бр. Жабровых, Дм. Ульянова, Сойфера аварии на сетях водоснабжения происходят с завидной регулярностью. Только за декабрь воду жителям этих улиц отключали 7 раз, устраняя 7 различных аварий, которые, порой, происходили с разницей в день практически на одном и том же месте.

Кстати, не везет жителям этих улиц уже не первый год. Напомним, в 2018-м году на улице Братьев Жабровых бил 24-метровый фонтан кипятка. Без воды тут остались жители 209 домов, детские сады, школы и больница.

Водопроводные сети Тулы не вечны, и чем дальше, тем острее они требуют реконструкции. Полная замена или ремонт всей сети города потребует неподъемной суммы денег. Поэтому работы выполняются поэтапно.

В этом году выполнены в полном объеме запланированные работы по перекладке и реконструкции почти 19 км участков магистральных водоводов трех водозаборов: Медвенско-Осетровского, Обидимо-Упкинского (4,7 км) и Маслово-Песоченского.

До конца года в Туле также будет введена в эксплуатацию водопроводная насосная станция на ул. Рязанской, которая позволит перебрасывать до 12 000 куб. м воды в сутки от Медвенско-Осетровского водозабора, который снабжает Пролетарский округ Тулы на юг Тулы.

В п. Ленинский-1 была установлена блочная модульная станция обезжелезивания с пятью рабочими фильтрами и системой ультрафиолетового обеззараживания воды.

В поселке Плеханово сейчас заканчивается строительство большой станции обезжелезивания.

Но достаточно ли таких поэтапных работ по модернизации водопроводной сети Тулы и Большой Тулы? И успеют ли выполнить все этапы в срок, пока изношенность сетей не достигла критических отметок?