В Тульской области запустили фейк о полном локдауне на новогодние праздники

В сети запустили фейк о полном локдауне на Новый год. В частности, информация распространяется чатах WhatsApp среди предпринимателей. Так, отмечается, что «только что завершился оперштаб по противодействию коронавирусу и губернатором принято решение с 28 декабря по 17 января» закрыть все магазины (кроме продовольственных), торговые центры, спортобъекты, детские сады, школы, парикмахерские и тд.

— Завтра будет сформулировано и подписано соответствующее распоряжение, — говорится в сообщении.

Еще раз поясним, что данная информация является фейком. Такие сообщения распространяются и в других регионах.

Отметим, что в Тульской области будет действовать ряд ограничений в новогодние праздники, однако людей, заявил губернатор, «не будут загонять по домам». Не собираются в регионе и закрывать торговые объекты. Школы, напомним, с 25 декабря уже уходят на каникулы. Возобновят работу образовательные учреждения после новогодних праздников.