В Тульской области установлен новый антирекорд по заболевшим коронавирусом

По данным на 17 декабря в Тульской области выявили еще 208 случаев коронавируса. Это новый антирекорд. Показатели в то же время стабильны в течение последней недели – нет резких скачков, зафиксированных ранее. Однако цифры уже давно не опускаются ниже отметки в 200 заболевших в сутки.

Показатели летальности в регионе по-прежнему высоки. Только за последнюю неделю в печальную статистику попали порядка 60 случаев. Это больше, чем за весь ноября или октябрь.

Напомним, что с 25 декабря ввиду эпидемиологической ситуации на каникулы уходят школьники.

Накануне в сети распространили фейк о полном локдауне на новогодние праздники.

В регионе уже идет вакцинация от коронавируса. Первыми вакцину получают медицинские работники и педагоги.