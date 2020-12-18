За повторное нарушение «масочного режима» житель Тулы получил штраф в 15 тысяч рублей

Житель Тулы, дважды попавшийся на нарушении «масочного режима», заплатит крупный штраф. Мужчину «отыскали» на остановке общественного транспорта в центре города. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности.

Суд назначил туляку наказание в виде штрафа в 15 000 рублей.

Отметим, что согласно статистике, за «дебютное» нарушение жителей региона карают суммами в районе 1-3 тысяч рублей. Как выяснилось, повторное появление без маски может стоить гораздо дороже.

По данным на конец сентября, жители Тульской области заплатили более 23 миллионов «коронавирусных штрафов».