Манеж стадиона «Арсенал» в Туле готов снова принимать пациентов с COVID-19

Манеж стадиона «Арсенал» в Туле вновь переоборудовали под госпиталь. До 20 декабря он начнет работать в штатном режиме.

С мая по июль этого года здесь уже лечили людей с подтвержденным COVID-19. Затем было принято решение ликвидировать госпиталь с последующей возможностью его быстрого восстановления.

По поручению Алексея Дюмина с середины ноября в манеже снова начались работы по сборке госпиталя. Решение об открытии инфекционного госпиталя было связано с увеличением числа выявленных случаев коронавируса.

Сейчас все основные работы в манеже завершены. До 20 декабря «медучреждение» начнет принимать первых пациентов. Сюда будут госпитализировать пациентов с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, у которых болезнь протекает в легкой или среднетяжелой форме.

Отметим, что сейчас в госпитале появилась палата интенсивной терапии, она оборудована ИВЛ. Само учреждение разделено на 4 модуля, за каждый отдельный модуль отвечает определенный медработник. Весь медперсонал уже укомплектован, в основном это те врачи, которые работали здесь весной.

В палатах также появилась сигнализация. Если пациенту стало плохо, он может нажать на кнопку, и дежурная медсестра увидит сигнал с номером палаты.

В госпитале также оборудованы санитарные модули с душевыми кабинами и санузлами.

«На сегодняшний день у нас полная готовность, госпиталь может начинать работать. Многие наши сотрудники уже имеют опыт работы в госпитале», — рассказала главный врач ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина» Ирина Рублевская

Отметим, сейчас в Тульской области в оказании медицинской помощи задействовано 18 медучреждений. Также открыто 11 инфекционных госпиталей. Всего в регионе развернуто 1955 коек для пациентов с COVID-19.