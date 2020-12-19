Новый жилой комплекс появится в Туле вдоль Веневского шоссе

Строительство нового жилого комплекса «Ривер парк» в Туле вдоль Веневского шоссе было одобрено сегодня на заседание Градостроительно-земельного совета Тульской области.

В новом микрорайоне построят более 10 многоквартирных домов высотой от 16 до 25 этажей.

Также застройщик возьмет на себя расходы по проектированию дорожной развязки в районе ул. Карпова, строительства моста через Тулицу и подготовке площадок для строительства двух детских садов и школы.

Помимо этого, 22-этажные дома и детский сад будут построены на Калужском шоссе. В связи с этим будет рассмотрен вопрос развития транспортных развязок, а также проектируемых и реконструируемых дорог вблизи шоссе.

Там же будет построен Центр прогресса бокса «Дворец единоборств» с 12-этажной гостиницей. Он разместится рядом со спортивным центром «Тула-Арена».