Туляков предостерегают от «космической адской ковидной прививки»

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Странные объявления с текстом: «Не делай космическую адскую ковидную прививку! Через 2 года она начнёт убивать тебя! В ней чужой ген!», — появились в Туле, о чем сообщают очевидцы.

Объявление выглядит как шутка, но не исключено, что его авторы действительно в это верят.

Отметим, что в последнее время в сети появилось много фейков, касающихся пандемии коронавируса. Например, 16 декабря в чатах в WhatsApp начали рассылать сообщения о готовящемся локдауне. В них отмечалось, что «только что завершился оперштаб по противодействию коронавирусу и губернатором принято решение с 28 декабря по 17 января» закрыть все магазины (кроме продовольственных), торговые центры, спортобъекты, детские сады, школы, парикмахерские и тд. Это информация совершенно не соответствует действительности.

Напомним, что в Тульской области началась иммунизация населения вакциной «ЭпиВакКорона». В регион поступило 1000 доз, они рассчитаны на 500 человек. Вакцинацию проходят, в первую очередь, медики, учителя и социальные работники.

Вакцина противопоказана людям с хроническими заболеваниями, переболевшим COVID-19 и беременным. «ЭпиВакКорона» подходит для иммунизации жителей в возрасте от 18 до 60 лет. Повторная вакцинация требуется через 2-3 недели после первой прививки.

Также в декабре в регион поступило 1300 доз еще одной вакцины от коронавируса — «Спутник V».