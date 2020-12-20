На дороги и тротуары Тулы высыпали около 13 тонн противогололедного реагента

Сегодня в Туле проводятся работы по вывозу снега, санитарной уборке и обработке улиц противогололедными материалами, сообщает пресс-служба администрации города.

Вывоз снега также продолжался в ночь с 17 на 18 декабря. В работах было задействовано пять бригад., которые убирали ул. Октябрьскую, ул. Революции, проспект Ленина, городские площади и т.д. Днем снег с площадей, а также главных и второстепенных улиц вывозили четыре бригады.

Ночью на обработку улиц города потратили около 13 тонн противогололеных материалов.

Днем уборку продолжают 74 единицы спецтехники.

Кроме того, продолжаются уходные работы за деревьями и кустарниками по ул. Скуратовской, в Варваровском проезде.