Где в Туле не будет света 21 декабря

21 декабря в Туле на объектах электроснабжения запланированы ремонтные работы. В связи с этим электросетевыми компаниями запланированы отключения электроэнергии.

Так, с 9.00 до 13.00 без света будут следующие улицы и дома:



— ул. Чапаева, 34; ул. Степанова, 27; ул. Пролетарская, 22, 37, 22г, 39; ул. Епифанская, 29 (киоск);

— ул. Перекопская, 1, 2а; ул. Кауля, 45.



С 9.00 до 16.00 будут затронуты следующие улицы и дома:



— ул. Первомайская, 1, 3; ул. М. Тореза, 3а, 8, 14в; пр-т Ленина, 65, 79, 77;

— ул. Болдина, 29, 33; ул. 3-я Озёрная, 1-9 (нечётн.), 4-12 (чётн.); ул. Короленко, 4-18 (чётн.), 11-23 (нечётн.); ул. Ш. Руставелли, 21а, 23-27 (нечётн.), 16-22 (чётн.); ул. 1-я Озёрная, 7, 9, 10, 12; ул. Радищева, 23-29 (нечётн.), 28; ул. 3-я Зеркальная, 1-12;

— ул. Водоохранная, 29-36; пер. Водоохранный, 3а, 3-13 (нечётн.), 4-12 (чётн.); ул. О. Кошевого, 1, 1а, 1г, 1в; ул. Агеева, 27а, 28а, 29а, 30а, 31а, 32а, 33а, 27-33; пер. О. Кошевого, 1, 2; пер. Котовского, 2-10 (чётн.), 6а, 1-5 (нечётн.), 1а; ул. С. Стальского, 2, 4, 4б, 13, 9, 11; ул. Циолковского, 62;

— Мясново: ул. 1-я Прокатная, 1, 21, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17а, 19, 21; ул. 2-я Прокатная, 15-25 (нечётн.); ул. 3-я Прокатная, 3-21, 21а; ул. Поперечная, 14;

— Мясново: ул. 2-я Прокатная, 1-13;

— п. Горелки: ул. Горельская, 122-148 (чётн.), 51-65 (нечётн.);

— п. Скуратово: ул. Киреевская, 9-29; ул. Чекалина, 95, 93, 93а, 93б, 92, 22, 20; п. Октябрьский, 11, 11а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18; СНТ «Лотос»; СНТ-3 «УВД»; СНТ «Волна», ул. Скуратовская, 89в;

— п. Косая Гора: ул. Горняк, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.); пр-д Лесной, 6-16 (чётн.); ул. М. Горького, 39, 41, 43.

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