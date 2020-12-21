В тульской больнице открылся КТ-центр для проведения томографии пациентам с COVID-19

21 декабря на базе Тульской горбольницы № 2 им. Е.Г. Лазарева создан КТ-центр для проведения исследований пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Томограф стоимостью 50 млн рублей приобретен за счет средств федерального бюджета.

Так, в КТ-центре будет выполняться компьютерная томография пациентам инфекционных госпиталей с диагнозом COVID-19 и тем, кто лечится от коронавируса амбулаторно по направлению врача.

КТ-центр расположен в здании стационара больницы и имеет отдельный вход. Обследование бесплатное.

«С введением в эксплуатацию аппарата рентген-компьютерной томографии в горбольнице №2 мы увеличим доступность этих исследований для жителей и снизим нагрузку на оборудование в других медучреждениях региона», — сообщил министр здравоохранения Алексей Эрк.