Из-за аварии в трех районах Тулы возможен пониженный напор воды

По данным АО «Тулагорводоканал», 23 декабря на водоводе I подъёма Песоченского водозабора проводятся аварийно-восстановительные работы.

С 8 утра и до окончания работ будет нарушено водоснабжение в д. Берники военный городок, д. Селиховое, и возможно пониженное давление в южной части Центрального, Советского, Привокзального районов Тулы, в поселках Скуратово и Косая Гора.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Также с 11:00 до окончания работ будет ограничена подача воды в п. Октябрьский 25-ый, 10-ый, 28-ой, 31-ый, 8-ой, 19-ый, 11-ый, 12-ый, 19-ый, 20-ый, 21-ый проезды. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ по адресу п. Октябрьский 10-ый пр-д д. 117.