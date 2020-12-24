Плановые работы ТГЭС: где в Туле не будет света 24 декабря

АО «Тульские городские электрические сети» сообщает о плановом отключении электроэнергии по ряду адресов в городе 24 декабря.

Отключения электричества связаны с проведением ремонтных работ.

Полный список отключений:

с 9:00 до 12:00

Мясново: ул. Санаторная, 7, 9, 5; Одоевское ш., 31, 33, 37, 21; 11-й пр-зд, 61-71 (нечётн.), 70-а, 64-76 (чётн.)

с 9:00 до 16:00

ул. Демонстрации, 38;

ул. Фрунзе, 14;

ул. Вересаева, 111;

ул. Революции, 47;

ул. П. Морозова, 2-18, 18-а (чётн.), 1-б, 2-а;

ул. Пионерская, 65, 69-101 (нечётн.), 72-90 (чётн.);

ул. Л. Толстого, 9-21, 19-б, 21-а (нечётн.);

ул. Староникитская, 77-а, 77-б;

ул. Новомосковская, 25, 25-а, 27, 23-б;

п. Косая Гора: ул. Советская, 39-47 (нечётн.), 51; ул. Металлургов, 29-53 (нечётн.), 46-54 (чётн.), 50-а; ул. Прогресса, 35, 37;

Демидовская пл., 4-16 (чётн.), 13, 15;

Мясново: ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-111 (нечётн.); 1-й Полюсный пр-зд, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.); 18-й пр-зд, 4-18 (чётн.), 9, ; ул. Болотова, 1-а-е, 2-а-ж, 1-19 (нечётн.), 19-а, 22-а, 2-22 (чётн.); ул. Кабакова, 38; 6-й пр-зд, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.); 2-й Полюсный пр-зд, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.);

ул. Войкова, 24, 24-а, 26;

ул. Пионерская, 1-а, 11-35 (нечётн.), 35-а, 14-50 (чётн.);

ул. Оборонная, 9-а, 10-а;

ул. Староникитская, 73-а;

ул. Пионерская, 52-70 (чётн.), 70-а, 37-61 (нечётн.);

ул. Староникитская, 73-а, 73-б;

ул. Войкова, 29-49 (нечётн.), 28-42 (чётн.);

17-й пр-зд, 22-62 (чётн.), 21-65 (нечётн.);

ул. Кап. Громова, 58, 60, 64;

п. Скуратово: ул. Киреевская, 9-29; ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20; п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18; СНТ «Лотос»; СНТ-3 «УВД»; СНТ «Волна», ул. Скуратовская, 89-в;

ул. Скуратовская, 18-78 (чётн.);

ул. 1-я Озерная 3, 4, 5, 6

с 9:00 до 18:00

ул. Оружейная, 33;

ул. Ползунова, 1, 3.